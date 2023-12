Zealand Pharma A/s Adr Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die technische Analyse zeigt, dass die Zealand Pharma A- Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 266,68 DKK, was einer Überperformance von +32,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 353,8 DKK entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 314,94 DKK zeigt mit einer Abweichung von +12,34 Prozent ein positives Bild. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Zealand Pharma A- waren. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite der Zealand Pharma A- Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine negative Veränderung in den letzten Wochen. Während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen gestiegen ist, sind die Themen insgesamt negativer geworden. Somit wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Zealand Pharma A- Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".