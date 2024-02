Zealand Pharma A/s Adr Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse der Zealand Pharma A- zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für den GD200 bei 310,03 DKK liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (484,8 DKK) um +56,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 418,64 DKK, was einer Abweichung von +15,8 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum auch das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Zealand Pharma A- liegt bei 37,96, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating "Neutral" für das Aktienkursdynamik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Zealand Pharma A- festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen Unterschied von 1,61 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.