Zealand Pharma A/s Adr Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Dividendenrendite von Zealand Pharma A- beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten Wochen wurde bei Zealand Pharma A- eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Massen-Sentiments in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet, obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zealand Pharma A- beträgt auf 7-Tage-Basis 73,55 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diesen Punkt der Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zealand Pharma A- von 349,2 DKK mit einer Entfernung von +27,69 Prozent vom GD200 ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 325,84 DKK auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Zealand Pharma A-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.