Zealand Pharma A/s Adr Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Zealand Pharma A- liegt bei 27,23, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Entwicklung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bietet präzise Einsichten in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Zealand Pharma A- festgestellt, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Zealand Pharma A- in den sozialen Medien lassen auf eine positive Anlegerstimmung schließen. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zealand Pharma A- bei 272,2 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 373,2 DKK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +37,11 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 323,92 DKK, was zu einem Abstand von +15,21 Prozent führt und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher ein Gesamtrating von "Gut" vergeben.