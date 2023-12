Zealand Pharma A/s Adr Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Aktie von Zealand Pharma A- ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. An sechs Tagen wurde ein positiver Trend verzeichnet, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die vorherrschenden Themen überwiegend positiv, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologiebranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Zealand Pharma A--Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zealand Pharma A- als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zealand Pharma A--Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,75, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 30,59, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Aktie von Zealand Pharma A- festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält die Zealand Pharma A- für diese Stufe daher ein "Schlecht" aufgrund des negativen Stimmungsbildes.