Zealand Pharma A/s Adr Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Zealand Pharma A- liegt bei 26,17, was ihn als überverkauft kennzeichnet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Zealand Pharma A- zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 270,77 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 373 DKK liegt, was einer Differenz von +37,76 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 321,67 DKK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +15,96 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Zealand Pharma A- wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Sentiment und Buzz-Analyse konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmungslage bezüglich der Zealand Pharma A- verzeichnet werden, und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Zealand Pharma A/s Adr kaufen, halten oder verkaufen?

