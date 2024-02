Zealand Pharma A/S Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Anlegerstimmung für Zealand Pharma A- war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab jedoch an einem Tag hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht wird die Zealand Pharma A- derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 313,82 DKK, was einer Abweichung von +47,09 Prozent vom Aktienkurs (461,6 DKK) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 426,1 DKK wird als positiv bewertet, mit einer Abweichung von +8,33 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Zealand Pharma A- im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zealand Pharma A- liegt bei 69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 45,29 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Zealand Pharma A- basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet, während die technische Analyse und der RSI auf eine neutrale Bewertung hindeuten. Die Dividendenrendite hingegen wird als "Schlecht" eingestuft.