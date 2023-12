Zealand Pharma A/S Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zealand Pharma A- als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zealand Pharma A-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,75 und für den RSI25 von 30,59. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschiebung in Richtung Negativem festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien negative Themen vermehrt diskutiert werden. Allerdings wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Zealand Pharma A- daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Zealand Pharma A- in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies führte zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zealand Pharma A- derzeit eine positive Bewertung erhält. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs (GD200) als auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weisen auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt kann die Zealand Pharma A- basierend auf diesen Analysen eine positive Bewertung erhalten.