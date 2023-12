Zealand Pharma A/S Aktie: Eine neue Chance!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Zealand Pharma A- als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zealand Pharma A-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,4, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 31,79, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zealand Pharma A- bei 0 Prozent, was 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zealand Pharma A-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 270,08 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 370,8 DKK liegt, was einer Abweichung von +37,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 320,61 DKK liegt mit einer Abweichung von +15,65 Prozent über dem letzten Schlusskurs. In Summe wird Zealand Pharma A- daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Zealand Pharma A- in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die Diskussion eher negativ geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit erhält Zealand Pharma A- insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.