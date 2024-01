Zealand Pharma A/S Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Dividende von Zealand Pharma A liegt mit einer Rendite von 0 Prozent 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage beobachtet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Zealand Pharma A einen Wert von 27,23 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,37, was eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 272,2 DKK, während der Aktienkurs selbst bei 373,2 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +37,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 323,92 DKK, was einer Distanz von +15,21 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".