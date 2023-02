Zeal Network will Sonderdividende ausschütten

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Lottovermittler Zeal Network will an seine Aktionäre eine Sonderdividende ausschütten. Der Vorstand wolle dem Aufsichtsrat einen Betrag von 2,60 Euro je Anteilschein vorschlagen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die Sitzung des Gremiums findet am 22. März statt. Zugestimmt werden muss dem auch auf der für den 9. Mai terminierten Hauptversammlung.

Die Auszahlung der Sonderdividende solle der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur dienen, hieß es in der Mitteilung weiter. Als Basisdividende schlägt der Zeal-Vorstand einen Euro je Aktie vor.

Anleger zeigten sich über das Gesamtpaket erfreut. Der Aktienkurs von Zeal legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu./he/ck