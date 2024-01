Zbom Home Collection Aktie: Das war ja klar …

Die Zbom Home Collection-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,12 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 16,77 CNH, was einem Abweichung von -24,19 Prozent entspricht. Dies wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,38 CNH) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Zbom Home Collection untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Zbom Home Collection liegt bei 43,46 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (67,65) führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Zbom Home Collection-Aktie eine Rendite von 46,99 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 45,56 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.