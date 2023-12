Zbom Home Collection Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Zbom Home Collection-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für das Anleger-Sentiment dienen. An drei Tagen gab es positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Stimmung rund um die Zbom Home Collection-Aktie wurde auch anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Zbom Home Collection-Aktie derzeit -14,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -25,25 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Analyse herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage ergab einen Wert von 95, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen zeigt eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Zbom Home Collection-Aktie.