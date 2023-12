USSADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Uss schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Mit einer Dividendenrendite von 2,52 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,41 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Uss wider. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt, und überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Uss eine Rendite von 31,45 Prozent auf, was mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,58 Prozent, während Uss mit 17,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Uss liegt bei 16,74, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 57,68 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

