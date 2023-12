Zaptec AS Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Zaptec Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,49 NOK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 17,38 NOK weicht somit um -41,06 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 19,56 NOK unter dem aktuellen Schlusskurs (-11,15 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zaptec Asa-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zaptec Asa ist hingegen überwiegend positiv. Obwohl in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden, fällt die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments positiv aus.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für Zaptec Asa.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zaptec Asa-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Zaptec Asa-Aktie.