Zaptec AS Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Zaptec Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 68,64 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zaptec Asa.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Zaptec Asa wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität über Zaptec Asa unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Zaptec Asa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 24,61 NOK für Zaptec Asa, während der aktuelle Kurs bei 16,86 NOK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -31,49 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 20,57 NOK, was zu einem Abstand von -18,04 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamtnote "Schlecht".