Zaptec AS Aktie: Ist es vollbracht?

Der Kurs der Zaptec Asa liegt aktuell bei 20,62 NOK und weicht damit um -20,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage ab. Dies wird in der technischen Analyse als "schlecht" eingeschätzt. Auch auf Basis der letzten 200 Tage zeigt sich eine negative Entwicklung, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -32,48 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab drei Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen bezüglich Zaptec Asa. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher als "gut". Das Anleger-Sentiment wird somit als "gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient der Bewertung der Aktienkurs-Dynamik. Der RSI für Zaptec Asa beträgt 66,22 und wird daher als "neutral" eingestuft. Für den Zeitraum von 25 Tagen liegt der RSI bei 70,49, was eine Bewertung als "schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher ein Rating von "schlecht" vergeben.

Die Diskussionsintensität in Bezug auf Zaptec Asa war langfristig betrachtet durchschnittlich. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und es gab kaum signifikante Veränderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "neutral" eingestuft.