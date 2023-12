Zangge Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Zangge Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,51 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -0,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Zangge Mining um 0,31 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Zangge Mining eine langfristig starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zangge Mining beträgt aktuell 7, was eine positive Differenz von +5,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ergibt. Die Dividendenpolitik von Zangge Mining wird daher von Analysten positiv bewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zangge Mining-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (45,92 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (42,6 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.