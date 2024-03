Zangge Aktie: Enormes Potenzial ....

Der gleitende Durchschnittskurs der Zangge Mining liegt derzeit bei 24,05 CNH, während der Aktienkurs selbst 29,42 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +22,33 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise beträgt der GD50 derzeit 26,29 CNH, was einem Abstand von +11,91 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Zangge Mining daher die Gesamtnote "Gut" für diese Kennzahl.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Zangge Mining eine Rendite von 14,71 Prozent auf, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einer mittleren Rendite von -24,8 Prozent liegt Zangge Mining mit 39,51 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Zangge Mining in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Zangge Mining beträgt derzeit 6,17 Prozent, was 3,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.