Zangge Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Zangge Mining hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 24,29 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +4,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,53 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) genutzt werden. Für Zangge Mining liegt der RSI bei 39,47, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,19, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Zangge Mining derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,25 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Zangge Mining im letzten Jahr eine Rendite von -8,51 Prozent erzielt, was 0,22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite -8,29 Prozent, wobei die Zangge Mining aktuell 0,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.