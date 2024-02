Zall Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Spark New Zealand Ltd":

Zall Smart Commerce wurde in den vergangenen zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung verschiedener Kommentare zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger auf gutem Niveau ist. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zall Smart Commerce-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,31 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,227 HKD, was einer Differenz von -26,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,25 HKD liegt mit einem Unterschied von -9,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zall Smart Commerce-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild einer Aktie beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird Zall Smart Commerce langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb wir auch für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,36 Punkten, was bedeutet, dass Zall Smart Commerce überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Zall Smart Commerce daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.