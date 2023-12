Zall Aktie: Hilfe!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Zall Smart Commerce liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Zall Smart Commerce überkauft ist (Wert: 80). Auch für den RSI25 erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält Zall Smart Commerce ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD200 verläuft bei 0,34 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,245 HKD liegt, was einer Abweichung von -27,94 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 0,29 HKD 15,52 Prozent unter dem Kurs der Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Zall Smart Commerce eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zall Smart Commerce daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

