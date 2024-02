Zalando wird immer uninteressanter …

Die Diskussionen über Zalando auf den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt konnten neun Handelssignale ermittelt werden, davon waren jedoch alle neun negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Zalando bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zalando derzeit bei 25,07 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 18,335 EUR liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt somit -26,86 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 20,43 EUR, was einen Abstand von -10,25 Prozent bedeutet. Auch hier vergeben wir die Gesamtnote "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 39, was bedeutet, dass die Börse 39,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Zalando zahlt. Dies ist 24 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, wodurch der Titel als überbewertet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Zalando im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,33 Prozent erzielt, was 62,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 7,94 Prozent, während Zalando aktuell 68,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".