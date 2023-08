Zalando: Das wahre Kursziel liegt bei 39,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Am gestrigen Handelstag fiel der Aktienkurs von Zalando um -2,62%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine negative Entwicklung von -4,26%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Analysten sind sich einig: Nach ihrer Einschätzung ist die Aktie von Zalando aktuell nicht richtig bewertet. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 39,78 EUR – ein Pluspotenzial für Investoren in Höhe von +48,71%.

Von insgesamt 35 befragten Analysten empfehlen drei einen starken Kauf und weitere 19 setzen auf „Kauf“. Die Bewertung „halten“ wird von elf Experten vergeben und nur einer rät zum Verkauf. Ein Experte sieht sogar sofortigen Verkaufsbedarf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63.

Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt demnach +62,86%. Zusammen mit dem Guru-Rating lässt sich...