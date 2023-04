Zalando: Das wahre Kursziel beträgt 46,92€

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Laut Analystenbewertung wird die Aktie von Zalando derzeit unterbewertet.

Das tatsächliche Kursziel liegt bei einem Abstand von -20,03% zum aktuellen Wert.

• Am 17.04.2023 sank der Kurs von Zalando um -0,27%

• Das aktuelle Kursziel für Zalando beträgt 46,92 €

• Der Guru-Rating-Wert steigt nun auf 46,92 nach zuvor 46,92

Am letzten Handelstag zeigte sich ein Rückgang des Zalandokurses um -0,27%, was den Gesamtwert in den vergangenen fünf Handelstagen auf +0,03% ansteigen lässt und damit eine relativ neutrale Marktstimmung widerspiegelt.

Obwohl dies nicht erwartet wurde sind Bankanalysten mittelfristig optimistisch gestimmt:

Das durchschnittliche Mittelwertkursziel seitens der Bankanalysten besteht aus einem Betrag von 46.92€.

Sollten ihre Vorhersagen eintreffen bedeutet das jedoch ein Risiko im Wert von -20.03%.

Die Meinungen...