Zalando, tut es schon wieder!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Zalando eine Performance von -43,73 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -55,76 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 12,04 Prozent. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Zalando nicht überzeugen, da die Rendite hier im letzten Jahr bei 6,28 Prozent lag, während Zalando um 50 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Zalando-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 26,85 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag jedoch bei 19,06 EUR, was einer Abweichung von -29,01 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 21,99 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -13,32 Prozent darunter. Aus charttechnischer Sicht erhält Zalando daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild bezüglich Zalando hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. In den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividende weist Zalando derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 3,87 % liegt. Mit einer Differenz von 3,87 Prozentpunkten erhält Zalando daher eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt sich daher, dass Zalando im Branchen- und Sektorvergleich sowie in der technischen Analyse und Dividendenausschüttung unterdurchschnittlich abschneidet und entsprechend mit "Schlecht"-Bewertungen in diesen Bereichen konfrontiert ist.