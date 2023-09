Zalando: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR - Potenzial von +81,56%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando hat in den letzten fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -4,82% hingelegt. Doch trotz dieser Entwicklung sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 39,78 EUR liegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, könnte dies ein großes Potenzial für Investoren bedeuten – nämlich einen Anstieg um +81,56%.

• Zalando: Am 25.09.2023 mit -4,82%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 39,78 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +63,89%

• Guru-Rating bleibt stabil mit 3,67

Trotz des schwachen Trends halten viele Analysten weiterhin an ihrer positiven Einschätzung fest. So bezeichnen vier Experten die Aktie sogar als starken Kauf. Weitere neunzehn stimmen zuversichtlich zu und setzen ein Rating auf “Kauf”. Elf weitere...