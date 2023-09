Zalando: Potenzial oder Enttäuschung? - Kursziel bei 39,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie befindet sich derzeit in einer schwachen Phase und verzeichnete gestern einen Rückgang um -1,57%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Verlust sogar -8,83%. Die Stimmung am Markt ist somit eher pessimistisch.

Allerdings sind Analysten anderer Meinung. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 39,78 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, würde sich ein Potential von +86,94% ergeben! Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Trends.

Von den insgesamt 35 analysierenden Experten raten trotzdem viele zum Kauf der Aktie: Vier davon sprechen sogar eine klare Kaufempfehlung aus. Weitere neunzehn geben das Urteil “Kauf” ab. Elf Analysen schlagen vor zu halten und nur eine spricht eine Verkaufsempfehlung aus.

Abschließend lässt sich sagen: Der...