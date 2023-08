Zalando: Kursziel von 39,78 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie verzeichnete gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -0,22%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse somit um -2,91%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 39,78 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +49,16% für Investoren. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Konkret empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie und weitere 19 sehen sie als “Kauf”. Elf haben sich mit “halten” positioniert und ein Experte meint sogar, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Nur einer hält es für sinnvoll zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63. Insgesamt sind demnach noch immer +62,86% der Analysten optimistisch bezogen auf das zukünftige...