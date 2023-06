Zalando: Kursziel bei 44,88 EUR - Analysten sehen Potenzial von +68,41%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die gestrige Kursentwicklung Zalandos am Finanzmarkt betrug +0,19%. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine positive Entwicklung in Höhe von +1,76%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt aktuell bei 44,88 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +68,41% und ist die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen das Rating “Kauf” nicht. Konkret empfehlen vier Analysten den starken Kauf der Aktie und weitere neunzehn bezeichnen sie als kaufenswert. Elf Experten vergeben ein “halten”-Rating und nur einer hält die Aktie für einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,74 unverändert positiv. Insgesamt sind somit noch immer etwa zwei Drittel (65,71%) der Analysten optimistisch hinsichtlich der Zukunft...