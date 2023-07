Zalando: Kurspotenzial von fast 45%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie des Online-Versandhändlers Zalando wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,80 EUR und damit um +44,63% über dem aktuellen Kurs.

• Zalando: Am 14.07.2023 mit -0,53%

• Mittelfristiges Kursziel von Zalando: 40,80 EUR

• Guru-Rating von Zalando liegt unverändert bei 3,69

Obwohl die jüngsten Ergebnisse am Finanzmarkt relativ optimistisch waren (z.B. eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen), sind nicht alle Analysten der Meinung, dass das Potenzial so hoch ist wie prognostiziert.

Insgesamt empfehlen jedoch mehr als zwei Drittel der Analysten den Kauf dieser Aktie (“Kauf”-Rating). Einzelne Experten raten sogar dringend dazu, die Aktien sofort zu verkaufen oder halten diese für einen “Verkauf”.

