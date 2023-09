Zalando: Kurspotenzial von +38,41%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,94% verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg sie um weitere +1,13%. Die Einschätzung der Bankanalysten zu der Aktie ist positiv: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR – das entspricht einem Potenzial von +38,41%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht.

Von insgesamt 36 analysierenden Experten empfehlen aktuell vier die Aktie als starken Kauf und 19 bewerten sie als kaufenswert. Elf Experten halten eine Positionierung und einer rät zum Verkauf. Für einen weiteren ist sogar ein sofortiger Verkauf angebracht. Insgesamt sind also noch rund zwei Drittel der...