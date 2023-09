Zalando: Bankanalysten erhöhen Kursziel um 91,80% auf 39,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando hat in den letzten fünf Handelstagen -6,53% verloren und erreichte gestern ein Plus von +0,14%. Die Stimmung am Markt ist somit eher pessimistisch. Doch die Meinung der Bankanalysten sieht anders aus.

Das mittelfristige Kursziel für Zalando beträgt laut Durchschnittsbewertungen der Analysten aktuell 39,78 EUR – das sind satte +91,80% mehr als derzeit. Während vier Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 19 sie zum Kauf raten (insgesamt also eine positive Einschätzung durch rund 63,89%), halten sich elf Experten neutral und einer rät sogar zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,67.

Trotz des schwachen Trends der vergangenen Tage kann diese positive Prognose Investoren dazu bewegen, weiterhin optimistisch zu sein.

