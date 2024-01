Zalando-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Zalando hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 63,4 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,92 Prozent, und Zalando liegt aktuell 69,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Zalando-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem Wert für den RSI7 von 54,49 und einem Wert für den RSI25 von 67,96. Daraus ergibt sich die Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein aktueller Kurs der Zalando-Aktie von 17,9 EUR, was einer Entfernung von -30,4 Prozent vom GD200 (25,72 EUR) entspricht, und damit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 20,99 EUR auf, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -14,72 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Zalando-Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine eindeutige Veränderung festgestellt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Zalando zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.