Die Zalando-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando beträgt derzeit 47,08, was 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zalando im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Internet- & Katalog-Einzelhandelsbranche auf Basis der aktuellen Kurse keine Dividendenrendite aus, was 3,97 Prozentpunkte niedriger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,97 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Zalando in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, die darauf hindeuten, dass überwiegend negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Basierend auf dieser Analyse sowie konkret berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung.

Des Weiteren lässt sich das Sentiment und der Buzz um Zalando über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zalando in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".