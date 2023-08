Zalando: Analysten sehen starkes Potenzial - Zielkurs bei 39,78 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,74% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen eine insgesamt positive Entwicklung von +1,37%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 39,78 EUR. Würde dieses erreicht werden, könnten Investoren ein Kurspotenzial von +45,77% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 3 Experten die Aktie zum Kauf und weitere 19 setzen auf “Kaufen”. 11 Experten raten dazu, sie zu halten. Nur einer hält einen Verkauf für angebracht und ein weiterer rät sogar dringend davon ab.

Insgesamt liegt der Anteil der noch optimistischen Analysten aktuell bei +62,86%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt...