Zalando: Analysten sehen Kursziel bei 32,64 EUR - Potenzial von +53,31%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando wird nach Meinung von Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +53,31% über dem aktuellen Kurs.

– Zalando: Am 28.11.2023 mit -5,67%

– Das Kursziel von Zalando beträgt 32,64 EUR

– Guru-Rating für Zalando bleibt stabil bei 3,66

Gestern verzeichnete Zalando an den Finanzmärkten einen Rückgang um -5,67%. In den vergangenen fünf Handelstagen – also innerhalb einer kompletten Woche – summierte sich der Verlust auf -7,72%. Dies deutet auf eine gegenwärtig eher pessimistische Marktstimmung hin.

Das aktuelle Kursziel für Zalando liegt bei 32,64 EUR.

Durchschnittlich vertreten Bankanalysten die Auffassung eines mittelfristigen Kursziels von 32,64 EUR für die Aktie. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich ein Potential in Höhe von +53,31% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten angesichts des jüngsten schwachen Trends diese Einschätzung.

Derzeit empfehlen vier Analysten den starken Kauf der Aktie; achtzehn äußerten optimistisch ihre Kaufempfehlung; elf Experten geben eine neutrale Bewertung ab und ein weiterer bleibt beim Verkaufsrating. Ein oder mehrere Fachleute sind sogar der Ansicht, dass Anleger ihre Anteile unverzüglich verkaufen sollten.

Folglich ist rund +62,86% der Analystengemeinschaft zumindest noch optimistisch gestimmt.

Diese positive Beurteilung kann durch das etablierte Trendindikator “Guru-Rating” unterstützt werden und blieb zuvor unverändert bei “Guru-Rating ALT”.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Zalando-Analyse von 29.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Zalando jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Zalando Aktie

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...