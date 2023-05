Zalando: Analysten prognostizieren Kursziel von 45,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando konnte gestern eine Kursentwicklung von -0,32% verbuchen und die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche auf einen Verlust von -8,15% summieren. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch. Doch Bankanalysten sind anderer Meinung: Sie schätzen das mittelfristige Kurspotenzial bei einem Preisziel von 45,90 EUR ein. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, läge das Kurspotenzial bei +61,68%.

Engagement spiegelt sich auch in den Empfehlungen wider: 4 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an; weitere 20 Experten empfehlen sie zum Kauf und insgesamt halten 11 Fachleute ihre Position neutral. Lediglich einer rät zum Verkauf. Somit gibt es noch immer Optimismus bezüglich des Potenzials mit einem Anteil der optimistischen Analysten in Höhe von +66,67%.

Abgerundet wird diese positive Bewertung...