Zalando: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +84,39% - aktuelles Kursziel bei 44,88 EUR

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Zalando ein Minus von -1,26% hinnehmen und verzeichnete somit in den vergangenen fünf Tagen einen Rückgang um -6,71%. Trotz einer insgesamt pessimistischen Stimmung am Markt sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie ist derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,88 EUR und eröffnet Investoren damit eine potentielle Rendite von +84,39%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Konkret empfehlen vier Analysten den Kauf der Zalando-Aktie. Weitere 19 bewerten sie als kaufenswert und elf geben das Rating “halten” ab. Lediglich ein Experte stuft die Aktie weiterhin als Verkauf ein. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +65,71%.

