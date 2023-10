Zalando: Analysten erwarten Kursziel von 38,76 EUR - Potenzial von +78,78%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie des Online-Händlers Zalando hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,96% verzeichnet. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 38,76 EUR haben wird. Wenn dies zutrifft, eröffnet sich Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +78,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Am 09.10.2023 lag die Aktienkursentwicklung bei -0,46%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,66

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +62,86%

Aktuell empfehlen vier Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere achtzehn als Kauf. Elf Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten”. Ein einzelner Experte hält einen Verkauf für...