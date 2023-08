Zalando: Analyse zeigt Kurspotenzial von fast 50%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando hat in den vergangenen fünf Handelstagen etwa -3,88% an Wert verloren und notierte gestern um +0,30%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ pessimistisch zu sein. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist.

• Zalando: Am 21.08.2023 mit +0,30%

• Das Kursziel von Zalando liegt bei 39,78 EUR

• Guru-Rating von Zalando bleibt das selbe mit 3,63

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 39,78 EUR – eine Steigerung um +49,89% vom aktuellen Wert aus gesehen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Performance der Aktie.

Ein starkes Kaufsignal geben aktuell drei Analysten sowie weitere neunzehn Experten sehen sie als “Kauf”. Elf Fachleute empfehlen die Haltung der bereits...