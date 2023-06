Zalando: Aktueller Kurs unterbewertet - Steigerungspotenzial von 73,62%

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt ein negatives Ergebnis für Zalando mit einem Verlust von -1,30%. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt das Gesamtergebnis eine Abnahme von -2,16%, was auf pessimistische Marktbedingungen hinweist. Doch laut Expertenmeinung ist die aktuelle Aktienbewertung nicht repräsentativ für das Unternehmen.

• Am 20.06.2023 zurückgegangen um -1,30%

• Kursziel bei 44,88 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich und liegt bei 3,74

Das mittelfristige Kursziel für Zalando wird im Durchschnitt der Bankanalysten bei 44,88 EUR gesehen. Sollten sie damit richtig liegen – wovon auch vier Analysten überzeugt sind – besteht ein Potenzial zur Wertsteigerung um bis zu +73,62%. Allerdings bewerten elf Experten die Aktie neutral und einer sogar als “Verkauf”. Trotzdem gibt es insgesamt noch immer mehr...