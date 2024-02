Zalando Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Zalando-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 55, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (32,59) ergibt eine neutrale Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Zalando basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung bei der Anleger-Stimmung, obwohl 4 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zalando derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 23,9 EUR, während der Aktienkurs bei 19,38 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,91 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 19,48 EUR, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Zalando beträgt 0 Prozent, was 4,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Insgesamt ergibt sich für die Zalando-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI und der Anleger-Stimmung, während die technische Analyse und die Dividendenrendite zu einer schlechteren Bewertung tendieren.