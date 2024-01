Zalando Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Zalando liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 93,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Zalando weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt Zalando in diesem Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando derzeit einen Wert von 50 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 50,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Zalando zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Zalando in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -43,73 Prozent gezeigt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,67 Prozent gestiegen sind, liegt Zalando 54,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Zalando mit 48,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält Zalando ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zalando eingestellt waren. Es gab mehrheitlich negative Tage in den Diskussionen in den sozialen Medien. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse und der Häufung von Verkaufssignalen erhält Zalando eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Zalando daher von der Redaktion in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"-Rating.