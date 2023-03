Zalando Aktie verliert an Vertrauen! Hintergründe und Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Anwendung des Relative Strength Index (RSI) ist in der technischen Analyse weit verbreitet, um den aktuellen Status eines Titels als “überkauft” oder “überverkauft” einzuschätzen. Hierbei wird die Kursbewegung über einen bestimmten Zeitraum betrachtet und in Relation gesetzt. Wenn wir uns den 7- und 25-Tage-RSI von Zalando ansehen, so ergibt sich ein klares Bild. Derzeit befindet sich der 7-Tage-RSI bei 21,26 Punkten und signalisiert eine Überverkauftheit der Aktie. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine negative Prognose für das Unternehmen – vielmehr wird Zalando aktuell als “gut” eingestuft. Doch wie sieht es beim längerfristigen Blick auf den RSI aus?

Beim 25-Tage-RSI sehen wir ebenfalls ein positives Bild: Mit einem Wert von XX.XX Punkten ist die Aktie hier weit entfernt von einer Überverkauftheitssituation....