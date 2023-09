Zalando: Aktie stark unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Aktie von Zalando ist derzeit nach Meinung von Analysten deutlich unterbewertet. Das aktuelle Kursziel beträgt 39,78 EUR und signalisiert ein mögliches Kurspotenzial von +80,00%.

• Am 25.09.2023 sank die Zalando-Aktie um -4,00%

• Guru-Rating bei 3,67

• Der optimistische Anteil der Analysten liegt bei +63,89%

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie -5,35% an Wert und am gestrigen Tag gab es einen Verlust von -4,00%. Die Bankanalysten sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass das Unternehmen ein starkes Kaufsignal aussendet. So bewerten vier Experten die Aktie als “Kauf”, während weitere neunzehn sie als “optimistisch” einordnen.

Lediglich eine kleine Anzahl mit elf Experten stuft Zalando als neutral ein und nur einer empfiehlt einen Verkauf des Papiers – zusätzlich gibt es sogar einen Experte(n), welcher zum...