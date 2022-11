Zalando Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zalando, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 15:10 Uhr) mit 24.46 EUR sehr stark im Plus (+4.84 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Wie Zalando derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Zalando damit 78,36 Prozent unter dem Durchschnitt (7,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 7,49 Prozent. Zalando liegt aktuell 78,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Zalando. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Zalando daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Zalando von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zalando-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,05 EUR. Der letzte Schlusskurs (23,33 EUR) weicht somit -35,28 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 22,32 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,53 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zalando ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Zalando-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

