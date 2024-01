Zalando Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zalando verläuft derzeit bei 26,62 EUR, was auf einen Rückgang des Aktienkurses um 29,11 Prozent von 18,87 EUR hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 21,85 EUR, was einem Rückgang um 13,64 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Zalando mit einer Rendite von -43,73 Prozent mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,6 Prozent, während Zalando mit 55,32 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zalando derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche beträgt die Differenz -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zalando-Aktie mit einem Wert von 90,95 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Schlecht" bewertet.