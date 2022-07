Zalando-Aktie: Das kennen Anleger bereits!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Mit einem Plus von 6,51 Prozent führte die Zalando-Aktie am Mittwochmittag den DAX an, der sich zumindest etwas von den schweren Verlusten am Vortag erholte. Mit einem Anstieg bis auf 25,30 Euro ergibt sich allerdings noch keine Aussicht auf eine nachhaltige Trendwende. Verglichen mit Jahresbeginn notiert das Papier weiterhin um 65,3 Prozent niedriger. Zwar entfernen die Bullen sich aktuell wieder… Hier weiterlesen