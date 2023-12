Zalando Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Dividendenrendite von Zalando liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Auch das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen eine schwache Aktivität, was zu einer weiteren negativen Einschätzung führt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" erzielte Zalando eine Rendite von -28,26 Prozent, was 37,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,53 Prozent, wobei Zalando aktuell 36,79 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt negativ bewertet. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird Zalando als "neutral" eingestuft, sowohl auf einem 7-tägigen Zeitraum als auch auf einem 25-tägigen Zeitraum. Die Gesamteinschätzung der Aktie liegt daher ebenfalls bei "neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Zalando-Analyse vom 18.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Zalando jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zalando-Analyse.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...